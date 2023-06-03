НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определилась победительница 11 сезона «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Фото: © Первый канал

Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной стала победительницей 11-го сезона «Голоса».

Виктория Соломахина получила больше всего зрительских голосов — 56,8%. За ее конкурентку Эльвиру Диваеву (команда Владимира Преснякова) пгроголосовали 43,2% зрителей, и она заняла второе место.

На третьем месте Ирина Сыщикова из команды Антона Беляева, на четвертом — Людмила Серебрякова из команды Басты.

Лучшим наставником сезона был выбран Баста, который забирает это звание на протяжении нескольких последних сезонов.

Культгид
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Топ комментариев

VALGOR

Если на рынке наличествуют сильная конкуренция и большое количество товаров такого же качества, то предприятие...

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

mosquito__2010

Классная защитная реакция, сгруппировался буквально как ниндзя, можно только позавидовать тому сколько...