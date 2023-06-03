Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной стала победительницей 11-го сезона «Голоса».

Виктория Соломахина получила больше всего зрительских голосов — 56,8%. За ее конкурентку Эльвиру Диваеву (команда Владимира Преснякова) пгроголосовали 43,2% зрителей, и она заняла второе место.

На третьем месте Ирина Сыщикова из команды Антона Беляева, на четвертом — Людмила Серебрякова из команды Басты.

Лучшим наставником сезона был выбран Баста, который забирает это звание на протяжении нескольких последних сезонов.