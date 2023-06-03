Вселенной предрекли неминуемое испарение

Все крупные объекты во Вселенной постепенно испаряются, выяснили голландские физики. Ученые получили данные в ходе проверки теории Стивена Хокинга о черных дырах.

Хокинг в своем теории утверждал, что спонтанное рождение и аннигиляция пар частиц должны происходить вблизи горизонта событий — так называется черта, за которой для любых объектов уже нет спасения от гравитации черной дыры.

При этом иногда одна частица падает в черную дыру, а другая из нее вылетает. Этот феномен получил название излучение Хокинга. Такой процесс должен приводить к испарению черной дыры.

Новые расчеты показали, что черные дыры в конечном итоге действительно со временем испаряются. Однако при этом горизонт событий не так важен, как считалось до сих пор.

Оказывается, гравитация, а также искривление пространства-времени также вызывают излучение Хокинга. Таким образом, все крупные объекты во Вселенной со временем испарятся.

Это означает, что Вселенная испаряется, как и черные дыры. Авторы открытия отмечают, что полученные данные меняют не только понимание излучения Хокинга, но и взгляд на будущее Вселенной.