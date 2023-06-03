НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Вселенной предрекли неминуемое испарение

Источник:
Phys.org
233 0

Все крупные объекты во Вселенной постепенно испаряются, выяснили голландские физики. Ученые получили данные в ходе проверки теории Стивена Хокинга о черных дырах.

Хокинг в своем теории утверждал, что спонтанное рождение и аннигиляция пар частиц должны происходить вблизи горизонта событий — так называется черта, за которой для любых объектов уже нет спасения от гравитации черной дыры.

При этом иногда одна частица падает в черную дыру, а другая из нее вылетает. Этот феномен получил название излучение Хокинга. Такой процесс должен приводить к испарению черной дыры.

Новые расчеты показали, что черные дыры в конечном итоге действительно со временем испаряются. Однако при этом горизонт событий не так важен, как считалось до сих пор.

Оказывается, гравитация, а также искривление пространства-времени также вызывают излучение Хокинга. Таким образом, все крупные объекты во Вселенной со временем испарятся.

Это означает, что Вселенная испаряется, как и черные дыры. Авторы открытия отмечают, что полученные данные меняют не только понимание излучения Хокинга, но и взгляд на будущее Вселенной.

Тема: Человек и космос
Многоразовую частную ракету создадут в России
Рекордное количество человек оказалось сразу на орбите Земли
Россия испытает плазменный ракетный двигатель
Астрономы обнаружили ярчайший объект Вселенной
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

VALGOR

Если на рынке наличествуют сильная конкуренция и большое количество товаров такого же качества, то предприятие...

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?