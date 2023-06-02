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Армения отказалась считать себя союзником России

Источник:
«Интерфакс»
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Армения не является союзником России в конфликте на Украине, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Противостояние вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана, указал Пашинян в интервью CNN.

«На Западе замечают, что мы являемся союзником России, замечают больше это. В России видят, что мы в войне на Украине не являемся их союзниками. И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками», — сказал премьер.

Пашинян также отметил, что чем больше осложняется ситуация, тем больше сужаются возможности маневрирования между всеми этими столкновениями для Армении.

Комментируя слова Пашинина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает к сведению и учитывает позицию Еревана о том, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине.

«Мы принимаем его к сведению, это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем», — сказал Песков.

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Политика #Мир #Россия
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