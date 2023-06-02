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Древнейшие орудия нашли на месте битвы богов и гигантов

Источник:
Phys.org
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Археологи сделали удивительную находку в районе мифологической сверхъестественной битвы на территории Греции — в угольной шахте ученые обнаружили примитивные каменные орудия возрастом около 700 тысяч лет.

Находка сделана на равнине Мегалополис — это место связано с греческими мифами о давно исчезнувшей расе гигантов, которые сражались с богами Олимпа. Здесь состоялась одна из самых крупных битв легендарной войны.

примитивные орудия древних людей
обнаруженные орудия древних людей
Фото: © Greek Culture Ministry

При этом древние орудия значительно старше древнегреческой эпохи — исследователи предполагают, что они использовались для охоты на животных обработки туш, разделки шкур, а также изготовления других орудий.

Ученые считают, что предметы были сделаны представителями вида Homo antecessor — он является последним общим предком современных людей и неандертальцев.

Примечательно, что обнаруженная стоянка — самый древний археологический памятник в Греции на данный момент. До ее открытия рекордный возраст таких находок на территории страны составлял около 500 тысяч лет.

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Наука #Наука
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