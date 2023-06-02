Россия превратила Запорожскую область в неприступную крепость

Контролируемая российскими силами территория Запорожской области превращена в настоящую крепость, ее фортификационные сооружения можно увидеть из космоса, отмечают западные эксперты.

Аналитики указывают, что строительство мощных укреплений потребовалось России в связи с тем, что в регионе относительно ровный рельеф, который создает меньше естественных препятствий, пишет The Washington Post.

Украинским войскам для начала контрнаступления нужно сначала разминировать минные поля, не привлекая внимания российских военных, а затем преодолеть сложную систему российских укреплений.

Россия рассчитывает замедлить возможное контрнаступление Киева с помощью инженерных заграждений, а в случае прорыва — направить украинские силы на узкий участок, что позволит ударить по ВСУ артиллерией и авиацией.

Если такой сценарий будет реализован, это будет «кровавая баня», подчеркнул офицер морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.