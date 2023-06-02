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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия превратила Запорожскую область в неприступную крепость

Источник:
Sibnet.ru
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Контролируемая российскими силами территория Запорожской области превращена в настоящую крепость, ее фортификационные сооружения можно увидеть из космоса, отмечают западные эксперты.

Аналитики указывают, что строительство мощных укреплений потребовалось России в связи с тем, что в регионе относительно ровный рельеф, который создает меньше естественных препятствий, пишет The Washington Post.

Украинским войскам для начала контрнаступления нужно сначала разминировать минные поля, не привлекая внимания российских военных, а затем преодолеть сложную систему российских укреплений.

Россия рассчитывает замедлить возможное контрнаступление Киева с помощью инженерных заграждений, а в случае прорыва — направить украинские силы на узкий участок, что позволит ударить по ВСУ артиллерией и авиацией.

Если такой сценарий будет реализован, это будет «кровавая баня», подчеркнул офицер морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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