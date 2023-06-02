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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина опустошила военные запасы Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Западные союзники исчерпали запасы вооружений, которые они могут предоставить Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы все видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оружие», — сказал Уоллес в интервью газете The Washington Post.

Министр отметил, что союзники Украины вынуждены закупать больше вооружений для Киева, поскольку не могут предоставлять его из национальных запасов.

При этом Уоллес заверил, что Запад по-прежнему намерен предоставлять вооружения и финансирование Украине, не подталкивая Киев к переговорам с Москвой.

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