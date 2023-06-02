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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» впервые поднял цены

Источник:
Sibnet.ru
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Автозавод «Москвич» впервые поднял цены — кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» подорожали на десятки тысяч рублей.

Бензиновый кроссовер «Москвич 3» в базовой комлектации «Стандарт» теперь стоит 1,992 миллиона рублей. Он прибавил 22 тысячи. На такую же сумму стала дороже версия с вариатором — 2,057 миллиона рублей.

Цена на комплектацию «Комфорт» с вариатором и подогревом передних сидений не изменилась — 2,250 миллиона рублей.

Электрический «Москвич 3е» подорожал на 58 тысяч рублей — за него просят 3,558 миллиона рублей.

«На фоне общего подорожания на автомобильном рынке нам удалось сохранить рост цен на уровне 1 процента. Это ниже, чем в среднем по рынку», — цитирует Autonews.ru пресс-службу завода.

Тема: Русские машины
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