Телеканал Travel and Adventure вернулся в Wink

Вещание телеканала о путешествиях Travel and Adventure возобновлено в видеосервисе Wink.

Travel and Adventure доступен на кнопке 222. Он включен в пакеты «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а также в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Хит», «Лайт», «Лайт +».

Travel + Adventure — международный телеканал о путешествиях по всему миру. В эфире Travel and Adventure передачи о разных странах, а также полезные советы и идеи, куда отправиться в отпуск и как проложить маршрут самостоятельно.

Телеканал показывает фильмы BBC Worldwide, Lagardere, Lonely Planet, NGC Network Int.