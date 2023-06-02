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Телеканал Travel and Adventure вернулся в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Вещание телеканала о путешествиях Travel and Adventure возобновлено в видеосервисе Wink.

Travel and Adventure доступен на кнопке 222. Он включен в пакеты «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а также в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Хит», «Лайт», «Лайт +».

Travel + Adventure — международный телеканал о путешествиях по всему миру. В эфире Travel and Adventure передачи о разных странах, а также полезные советы и идеи, куда отправиться в отпуск и как проложить маршрут самостоятельно.

Телеканал показывает фильмы BBC Worldwide, Lagardere, Lonely Planet, NGC Network Int.

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