Сексолог назвал три вида интеллекта мужчины

Женщина может определить на первом свидании достойного для отношений мужчину, оценив у него три вида интеллекта, сообщил сексолог Дмитрий Гухман.

«Финансовый интеллект. Обращайте внимание есть ли у мужчины любимое дело, состоялся ли он как бизнесмен, специалист или эксперт в своей нише», — отметил Гухман.

По его словам, у женщин есть сексуальный триггер — мужчина-добытчик. И если он не может обеспечить свою любимую, то такой мужчина ее возбуждать не будет. Деньги тесно связаны с этой составляющей, тут речь больше про стабильность.

Дальше надо оценить социальный интеллект партнера. На свидании обратить внимание, как он относится к обслуживающему персоналу, прижимает ли он чаевые.

«Если он неуважительно относится к обслуживающему персоналу или к окружающим его людям, значит также будет относиться к вам, когда вы станете его женой», — отметил он.

Особое внимание надо обратить на его друзей, ведь достойный мужчина будет общаться только с теми, кто его обогащает эмоционально и интеллектуально.



Третьим в списке будет сексуальный интеллект. Если мужчина на первом свидании намекает на секс, то это свидетельствует о его низком сексуальном интеллекте. Такой мужчина не умеет выстраивать сексуальную коммуникацию с женщиной.

Мужчины с развитым сексуальным интеллектом создают комфортную обстановку и дают женщине чувство безопасности, с ним женщина сама хочет переспать.