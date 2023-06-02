НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Премьер Венгрии назвал наступление Украины «кровавой бойней»

Источник:
ТАСС
559 2
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал мир воспрепятствовать началу запланированного контрнаступления украинской армии.

«Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — цитирует ТАСС Орбана.

Он призвал, прежде чем украинцы начнут контратаку, «сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров».

Орбан подчеркнул, что Венгрия не воюет с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство. «Мы смотрим на это извне — угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее», — отметил премьер Венгрии.

Тема: Военная операция на Украине
Очередной российский город подвергся атаке беспилотников
Минобороны заявило о разгроме украинских диверсантов на границе
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Главком ВСУ попросил у главы Генштаба США оружие для наступления
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Картина дня
Блинкен заявил, что США не стремятся свергнуть власть в России
Пригожин и командиры «Вагнера» ответили на выпады из Чечни
«Москвич» впервые поднял цены
Дефицит запчастей поставил под угрозу эксплуатацию L‑410
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!