Премьер Венгрии назвал наступление Украины «кровавой бойней»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал мир воспрепятствовать началу запланированного контрнаступления украинской армии.

«Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — цитирует ТАСС Орбана.

Он призвал, прежде чем украинцы начнут контратаку, «сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров».

Орбан подчеркнул, что Венгрия не воюет с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство. «Мы смотрим на это извне — угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее», — отметил премьер Венгрии.