Valve выпустит новый соревновательный шутер

Valve готовит новую игру, обещающую стать настоящей сенсацией в мире шутеров. Проект под названием Neon Prime объединит лучшие элементы из популярных игр, таких как Overwatch 2, Team Fortress 2, Dota 2 и Teardown.

Блогер Тайлер МакВикер поделился на YouTube подробностями о предстоящей новинке. Neon Prime будет сочетать в себе игровые механики, напоминающие Faster Than Light, и предложит игрокам уникальную стилизацию.

Одним из отличий Neon Prime от других шутеров станет уникальная система строительства баз, внедряемая компанией Valve. Игроки смогут создавать свои собственные укрепления, что добавит новые тактические возможности.

Кроме того, карта в Neon Prime будет огромной, и чтобы полностью исследовать ее, геймерам будет предложено перемещаться на поезде. Это добавит интерес и разнообразие в геймплей. Вселенная игры будет частично связана с Half-Life.

В игре будет реализована система классов, аналогичная той, которая использовалась в Team Fortress 2. Каждый герой будет обладать уникальными характеристиками и личностью, похожей на систему, реализованную в Left 4 Dead.

Анонс игры Neon Prime ожидается в 2023 году. В настоящее время Valve активно тестирует шутер и привлекает внимание блогеров, чтобы поднять ажиотаж вокруг проекта.