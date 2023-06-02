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РЖД представили виртуального помощника «Валеру»

Источник:
Sibnet.ru
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Железнодорожный состав
Фото: © Marissa Beletti / Unsplash License

Российские железные дороги (РЖД) показали виртуального помощника «Валеру». Его работа еще неидеальна, но разработчики полны оптимизма и называют его «человеко-машинным интерфейсом будущего».

Специалисты РЖД представили «Валеру» на конференции ЦИПР-2023. Он предназначен для предоставления информации о железнодорожной системе, работе организации, документации и других вопросах. Планируется, что в будущем его можно будет установить на мобильные устройства и системы тренажеров.

Внешний вид «Валеры» был создан искусственным интеллектом на основе фотографий железнодорожников. Разработчики утверждают, что это представитель нового этапа развития, а сам «Валера» — реальный цифровой человек с обширными знаниями в своей области.

Пока нет информации о том, когда «Валера» станет доступен широкой публике. РЖД продолжают работу над усовершенствованием и развитием виртуального помощника.

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Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!