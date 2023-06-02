РЖД представили виртуального помощника «Валеру»

Российские железные дороги (РЖД) показали виртуального помощника «Валеру». Его работа еще неидеальна, но разработчики полны оптимизма и называют его «человеко-машинным интерфейсом будущего».

Специалисты РЖД представили «Валеру» на конференции ЦИПР-2023. Он предназначен для предоставления информации о железнодорожной системе, работе организации, документации и других вопросах. Планируется, что в будущем его можно будет установить на мобильные устройства и системы тренажеров.

Внешний вид «Валеры» был создан искусственным интеллектом на основе фотографий железнодорожников. Разработчики утверждают, что это представитель нового этапа развития, а сам «Валера» — реальный цифровой человек с обширными знаниями в своей области.

Пока нет информации о том, когда «Валера» станет доступен широкой публике. РЖД продолжают работу над усовершенствованием и развитием виртуального помощника.