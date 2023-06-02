Нейросеть для поиска питомцев разработают в России

Российская компания NtechLab, разработчик системы распознавания лиц, объявила о создании системы поиска домашних животных.

Первая версия системы, сфокусированной на кошках и собаках, будет протестирована в регионах России. Предлагаются различные варианты доступа к системе, включая Telegram-бот, мобильное приложение и вебсайт, рассказал «ТАСС» представитель NtechLab Александр Томас.

«Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — рассказал Томас журналистам.

NtechLab рассматривает возможность сотрудничества с организациями, занимающимися поиском пропавших животных. Компания обладает значительной точностью распознавания некоторых пород, но требуется дальнейшая работа над точностью, особенно для черных кошек.

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NtechLab — российская компания, основанная в 2015 году, специализирующаяся на разработке систем распознавания лиц, силуэтов людей, транспортных средств и номерных знаков. Компания стала лидером в своей области, а ее продукты успешно используются в более чем 30 регионах России и 30 странах мира.