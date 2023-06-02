НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Нейросеть для поиска питомцев разработают в России

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Кот на лестнице
Фото: © Alexander London / Unsplash License

Российская компания NtechLab, разработчик системы распознавания лиц, объявила о создании системы поиска домашних животных. 

Первая версия системы, сфокусированной на кошках и собаках, будет протестирована в регионах России. Предлагаются различные варианты доступа к системе, включая Telegram-бот, мобильное приложение и вебсайт, рассказал «ТАСС» представитель NtechLab Александр Томас.

«Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки», — рассказал Томас журналистам.

NtechLab рассматривает возможность сотрудничества с организациями, занимающимися поиском пропавших животных. Компания обладает значительной точностью распознавания некоторых пород, но требуется дальнейшая работа над точностью, особенно для черных кошек. 

Подростки издеваются над ИИ Snapchat

NtechLab — российская компания, основанная в 2015 году, специализирующаяся на разработке систем распознавания лиц, силуэтов людей, транспортных средств и номерных знаков. Компания стала лидером в своей области, а ее продукты успешно используются в более чем 30 регионах России и 30 странах мира.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Как включить новые виджеты в Windows 11
Разработчиков ИИ в России возьмут под контроль
Пять бесплатных утилит, расширяющих возможности Windows
Adobe бесплатно продлил лицензии российским пользователям
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2779
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
5570
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5933
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9726
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9877
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
10317
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11638
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
8521
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
9111
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
9231
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!