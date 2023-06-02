Дефицит запчастей поставил под угрозу эксплуатацию L‑410

Российские авиаперевозчики, использующие чешские двухмоторные самолеты Let L-410 Turbolet на региональных линиях, сократили число полетов из-за дефицита запчастей.

Западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки комплектующих. Рабочая группа «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета рекомендовала властям регионов, где используются L-410, найти им замену, приводит РБК решение группы.

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В авиакомпании «Сибирская легкая авиация» отметили, что практически исчерпаны запасы резервных двигателей, винтов и других запчастей. Глава Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров указал на проблемы с ЖК мониторами приборной панели из-за чего «парк L-410 может встать».

Проблема в том, что в России нет своего аналога L-410 (вместимость 19 мест). Остается надеяться на скорейший запуск в серию самолета «Байкал», который отчасти может заменить чешскую машину. Пока же на ряде направлений авиакомпании планируют задействовать вертолеты.

В будущем Россия и Белоруссия планируют в сотрудничестве создать проект самолета на замену L-410. Сейчас идут переговоры между сторонами.