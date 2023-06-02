Риз Уизерспун превзошла по доходам самого богатого актера

Актриса Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире обогнав Дуэйна Джонсона, который носил этот статус годом ранее.

Состояние Уизерспун оценивается в 440 миллионов долларов, сообщает Forbes. Большую часть дохода составили деньги, полученные с продажи акций компании актрисы в 2021 году. Также знаменитость получила 20 миллионов долларов за 10 серий сериала «Утреннее шоу».

По уровню дохода Уизерспун превзошла Дуэйна Джонсона, который носил статус самого богатого актера в 2022 году. Его состояние тогда оценивалось в 270 миллионов долларов.

Риз Уизерспун прославилась благодаря фильмам «Блондинка в законе» и «Жестокие игры». Сериал «Утреннее шоу» с ее участием выходит на Apple TV+ с большим успехом.