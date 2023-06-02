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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Очередной российский город подвергся атаке беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Система противовоздушной обороны сбила около Курска несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Местные жители ночью стали делиться в соцсетях видеороликами предполагаемой атаки дронов. На видео слышны звуки взрывов и видны вспышки в небе.


«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Как утверждает телеграм-канал Baza, в результате ночных обстрелов в Курске пострадала жилая пятиэтажка.

Курская область последние недели регулярно обстреливается. 1 июня Старовойт рассказал об атаке беспилотников в Сужанском районе, где дрон сбросил боеприпас на подстанцию. 

Город Шебекино Белгородской области 1 июня подвергся массированному обстрелу. Жителей эвакуируют. На этой неделе беспилотники атаковали и Москву. 

Тема: Военная операция на Украине
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