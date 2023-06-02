Система противовоздушной обороны сбила около Курска несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Местные жители ночью стали делиться в соцсетях видеороликами предполагаемой атаки дронов. На видео слышны звуки взрывов и видны вспышки в небе.

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Как утверждает телеграм-канал Baza, в результате ночных обстрелов в Курске пострадала жилая пятиэтажка.

Курская область последние недели регулярно обстреливается. 1 июня Старовойт рассказал об атаке беспилотников в Сужанском районе, где дрон сбросил боеприпас на подстанцию.

Город Шебекино Белгородской области 1 июня подвергся массированному обстрелу. Жителей эвакуируют. На этой неделе беспилотники атаковали и Москву.