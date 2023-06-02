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Иноагента Noize MC оштрафовали за посты в соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/noizemc

Публикации группы Noize MC в соцсети «ВКонтакте» были без маркировки о статусе иноагента, при этом иноагентом признан только солист Иван Алексеев, а не коллектив.

Ивана Алексеева, лидера группы Noize MC, признали иноагентом в ноябре 2022 года. Музыканта обвинили в том, что в официальной группе во «ВКонтакте», имеющей верификацию (синюю галочку), нет маркировки о статусе иноагента на последних постах, сообщает телеграм-канал SOTAvision.

По словам адвоката Ильнура Шарапова, посты размещал не Алексеев, а его пиар-менеджер. И сама по себе группа не имеет статус иноагента. Главный довод защиты — артист не должен отвечать за группу в отличии от информации на персональной странице в соцсети.

Кузьминский суд Москвы, где рассматривали дело, все равно решил оштрафовать артиста на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение исполнителю грозит уголовная ответственность.

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