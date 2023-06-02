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Красивый загар дадут помидоры и черника

Источник:
Sibnet.ru
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Загар
Фото: © pxhere.com/ru/photo/1377549

Морковь, помидоры и черника в рационе помогут получить красивый загар, сообщила главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова.

Перед загаром лучше сделать пилинг всей кожи, так загар ляжет ровнее. Переходить из светлого в темный надо постепенно, в первые дни начинать с 5–10 минут, чтобы сразу не сгореть. И не получить вместо шоколадного загара, ярко-красный цвет кожи.

Продукты с высоким содержанием бета-каротина помогут увеличить выработку меланина, который отвечает за загар.

В рационе активно загорающего должны быть морковь, салат, помидоры, красный перец, грейпфруты сливы, персики, абрикосы, черника.


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Жизнь #Здоровье
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