Морковь, помидоры и черника в рационе помогут получить красивый загар, сообщила главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова.

Перед загаром лучше сделать пилинг всей кожи, так загар ляжет ровнее. Переходить из светлого в темный надо постепенно, в первые дни начинать с 5–10 минут, чтобы сразу не сгореть. И не получить вместо шоколадного загара, ярко-красный цвет кожи.

Продукты с высоким содержанием бета-каротина помогут увеличить выработку меланина, который отвечает за загар.

В рационе активно загорающего должны быть морковь, салат, помидоры, красный перец, грейпфруты сливы, персики, абрикосы, черника.



