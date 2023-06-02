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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Мантуров анонсировал возрождение авто «Волга»

Источник:
Sibnet.ru
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«Группа ГАЗ» может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Да, обсуждается (возобновление производства «Волги»). Я думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев», — цитирует Мантурова ТАСС.

Глава Минпромторга спрогнозировал, что новая «Волга» появится к лету 2024 года. Сейчас ГАЗ определяется с технологическим партнером.

Мантуров в июне 2022 года уже сообщал о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа».

«Волга» — это модели ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102 и ГАЗ 3110. Производство началось в 1956 году и полностью остановилось в 2008 году. Тогда была попытка начать серийный выпуск Volga Siber (американский Chrysler Sebring), но проект закрыли из-за низкого спроса.

Тема: Русские машины
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