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Озвучена сумма первого штрафа за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги купюра банкнота
Фото: © Sibnet.ru

Первый штраф за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ получил видеосервис «Триколор Кино и ТВ», общая сумма составила 1,2 миллиона рублей.

Видеосервис оштрафовали по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

За какой именно контент наказали видеосервис — неизвестно. Миллион штрафа должно заплатить юрлицо сервиса, и еще 200 тысяч должностное лицо компании.

Ранее протоколы административных дел по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних) составили в отношении онлайн-кинотеатров Premier, Start и владельца «МегаФон ТВ».

На платформе «МегаФон ТВ» была нарушена возрастная маркировка, вместо 18+ было указано 16+. В компании уточнили, что уже устранили этот недочет.

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