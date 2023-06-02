Озвучена сумма первого штрафа за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ

Первый штраф за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ получил видеосервис «Триколор Кино и ТВ», общая сумма составила 1,2 миллиона рублей.

Видеосервис оштрафовали по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

За какой именно контент наказали видеосервис — неизвестно. Миллион штрафа должно заплатить юрлицо сервиса, и еще 200 тысяч должностное лицо компании.

Ранее протоколы административных дел по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних) составили в отношении онлайн-кинотеатров Premier, Start и владельца «МегаФон ТВ».

На платформе «МегаФон ТВ» была нарушена возрастная маркировка, вместо 18+ было указано 16+. В компании уточнили, что уже устранили этот недочет.