Жаркий июнь ожидается в Сибири

Среднемесячная температура в июне будет выше нормы на приблизительно 40% территории России, включая Западную Сибирь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ожидается очень теплый июнь выше нормы среднемесячной температуры на обширной территории, простирающейся от Волги до западных границ Якутии, то есть в Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, приблизительно на 40% территории страны температура будет выше нормы, а на остальной части она будет близка к норме. Избыток осадков прогнозируется в Иркутской области и на западе Якутии.

«Однако в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае ожидается меньше осадков, чем обычно», — сказал метеоролог.