Дроны «Привет-82» вступят в бой на Украине

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» после оснащения боевой частью будут использовать на СВО, сообщил представитель конструкторского бюро (КБ) «Око».

Беспилотный летательный аппарат «Привет-82» проверили дальность полета, радиосвязь и устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Представители батальонов оперативно-боевых тактических формирований «Каскад», «Восток», Росгвардии и ЧВК «Вагнер» оценили аппарат. После оснащения дроны отправятся в бой, сообщил ТАСС собеседник.

Сейчас в зоне специальной военной операции находится 12 аппаратов «Привет-82». Дроны обладают дальностью полета до 30 километров, скоростью до 140 километров в час и может перевозить полезную нагрузку до 5,5 килограммов.