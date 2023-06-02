НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дроны «Привет-82» вступят в бой на Украине

Источник:
Sibnet.ru
290 1
Испытание дрона
Испытание дрона
Фото: © vk.com/kb_oko

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» после оснащения боевой частью будут использовать на СВО, сообщил представитель конструкторского бюро (КБ) «Око».

Беспилотный летательный аппарат «Привет-82» проверили дальность полета, радиосвязь и устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Представители батальонов оперативно-боевых тактических формирований «Каскад», «Восток», Росгвардии и ЧВК «Вагнер» оценили аппарат. После оснащения дроны отправятся в бой, сообщил ТАСС собеседник.

Сейчас в зоне специальной военной операции находится 12 аппаратов «Привет-82». Дроны обладают дальностью полета до 30 километров, скоростью до 140 километров в час и может перевозить полезную нагрузку до 5,5 килограммов.

Еще по теме
США закрыли данные о своих ядерных вооружениях
Главком ВСУ попросил у главы Генштаба США оружие для наступления
Российская авиация потопила последний боевой корабль Украины
Патроны и гильзы запретили вывозить из России
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
Мантуров анонсировал возрождение авто «Волга»
Минобороны сформирует две новые армии, пять дивизий и 26 бригад
США закрыли данные о своих ядерных вооружениях
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

Alhazred

Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…