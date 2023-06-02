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США закрыли данные о своих ядерных вооружениях

Источник:
ТАСС
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Американская межконинтальная баллистическая ракета подводных лодок Trident II
Американская межконинтальная баллистическая ракета подводных лодок Trident II
Фото: National Museum of the U.S. Navy

США с 1 июня прекратили предоставлять России данные о статусе своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил Госдеп.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановлении российского участия в ДСНВ, единственном действующем договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Он подчеркнул, что речь идеи именно о приостановлении, а не выходе из договора.

«Начиная с 1 июня 2023 года США не предоставляют России предписанные договором уведомления, включая обновленные данные о статусе и месторасположении подотчетных соглашению систем, таких как ракеты и пусковые установки», — цитирует ТАСС заявление Госдепа.

При этом США продолжат оповещать Россию о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ), а также будут уведомлять Москву о военных учениях.

Замглавы МИД России Сергея Рябков накануне заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях.


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