НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган задолжал брату более 230 тысяч долларов

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © пресс-служба президента РФ

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет долг свыше пяти миллионов лир (более 230 тысяч долларов).

Такую информацию из декларации о доходах содержит официальный вестник Resmi Gazete. Издание Diken утверждает, что кредитором был брат Мустафа Эрдоган.

В декларации также упоминается, что политик владеет половиной квартиры в районе Ускюдар, оцененной в 7,7 миллиона лир (примерно 380 тысяч долларов), вместе с супругой. Кроме того, у него есть земельный участок площадью 0,2 гектара в провинции Ризе, расположенной у Черного моря.

У Реджепа Тайипа Эрдогана нет собственного автомобиля, и его банковские счета открыты только в лирах в трех банках страны. Общая сумма на счетах составляет более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов).

Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов. В своем обращении к сторонникам он отметил, что народ передал ему и его администрации ответственность за управление страной на следующие пять лет.

Еще по теме
Разведка Южной Кореи узнала вес Ким Чен Ына по фото
Белый дом раскрыл сроки наступления ВСУ
МИД Германии запретил работу консульств России
Бывшая помощница Байдена станет россиянкой
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
Мантуров анонсировал возрождение авто «Волга»
Минобороны сформирует две новые армии, пять дивизий и 26 бригад
США закрыли данные о своих ядерных вооружениях
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Зеленский потерял доверие Запада
26
Советник Зеленского предложил демилитаризованную зону в России
26
Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч человек
26
Рекордное количество алкоголя произвели в России
24
Путин заявил о борьбе России за право остаться собой