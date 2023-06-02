Эрдоган задолжал брату более 230 тысяч долларов

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет долг свыше пяти миллионов лир (более 230 тысяч долларов).

Такую информацию из декларации о доходах содержит официальный вестник Resmi Gazete. Издание Diken утверждает, что кредитором был брат Мустафа Эрдоган.

В декларации также упоминается, что политик владеет половиной квартиры в районе Ускюдар, оцененной в 7,7 миллиона лир (примерно 380 тысяч долларов), вместе с супругой. Кроме того, у него есть земельный участок площадью 0,2 гектара в провинции Ризе, расположенной у Черного моря.

У Реджепа Тайипа Эрдогана нет собственного автомобиля, и его банковские счета открыты только в лирах в трех банках страны. Общая сумма на счетах составляет более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов).

Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов. В своем обращении к сторонникам он отметил, что народ передал ему и его администрации ответственность за управление страной на следующие пять лет.