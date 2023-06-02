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Минобороны сформирует две новые армии, пять дивизий и 26 бригад

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы России в 2023 году значительно нарастят вою численность, заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — цитирует РИА Новости Бурдинского.

По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки.

Для этого требуется организованно провести комплектование личным составом, его размещение, всестороннее обеспечение, синхронизацию мероприятий со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств, заключил Бурдинский.

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года заявил об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек.

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