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Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден упал на сцене и сильно ударился в ходе церемонии выпуска академии ВВС США в штате Колорадо.

Байден после вручения дипломов выпускникам стал выходить, но споткнулся и упал, распластавшись по сцене. Сотрудники академии и охрана президента помогли ему подняться. Впоследствии он заметно прихрамывал на колено.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден в «полном порядке». По ее словам, он поднялся на борт президентского самолета с «широкой улыбкой».

Сам же президент при посадке в лайнер, когда репортеры спросили его самочувствии, «пробормотал что-то неразборчивое».

Видео с падением президента американские телекомпании показали лишь после того, как оно разошлось по соцсетям.

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