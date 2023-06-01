Путин рассказал, кто в России главнее него

Президент России Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза и считает его главнее себя. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с многодетными семьями, сообщается на сайте Кремля.

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», — объяснил Путин в ответ на вопрос одного из детей, участвующих в мероприятии.

По словам президента, все люди грешные, поэтому им следует стремиться к тому, что «требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране».

В ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин также заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные для России ценности.