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Путин рассказал, кто в России главнее него

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза и считает его главнее себя. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с многодетными семьями, сообщается на сайте Кремля.

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», — объяснил Путин в ответ на вопрос одного из детей, участвующих в мероприятии.

По словам президента, все люди грешные, поэтому им следует стремиться к тому, что «требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране».

В ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин также заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные для России ценности.

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Политика #Россия
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Alhazred

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pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

number10

Он не уточнил, летом какого года?

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…