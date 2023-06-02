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Четыре певицы поборются за победу в финале «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Голоса»

Зрители выберут победителя 11-го сезона «Голоса» в прямом эфире Первого канала в пятницу, 2 июня.

В финале «Голоса» выступят Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Людмила Серебрякова (команда Басты), Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной) и Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова).

Четыре девушки выступят в финале «Голоса» второй раз за историю проекта. Женский финал был только в первом сезоне шоу.

Финальный выпуск «Голоса» покажут в прямом эфире в 21.45 (мск) в пятницу, 2 июня. Победителя будут выбирать зрители с помощью смс-голосования.

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