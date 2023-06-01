Спецслужбы США использовали iPhone для слежки за россиянами

Федеральная служба безопасности раскрыла разведывательную активность американских спецслужб через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

Мероприятия по обеспечению безопасности телекоммуникационной инфраструктуры позволили выявить аномалии, характерные только для пользователей смартфонов Apple, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Аномалии были вызваны работой ранее неизвестного вируса, который использует программные уязвимости, заложенные производителем. По оценкам ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов Apple.

Причем заражены были не только российские абоненты, но и зарубежные номера, использующие сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства России в других странах.

Российское ведомство подчеркнуло, что полученная информация подтверждает тесное сотрудничество компании Apple с американской разведкой. Кроме того, это доказывает, что политика обеспечения конфиденциальности пользователей, декларируемая компанией Apple, не соответствует действительности.