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Создатели «Человека-паука» подтвердили выход четвертого фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук»

Четвертая часть «Человека-паука» с Томом Холландом и Зендеей находится в разработке, сообщила продюсер проекта Эми Паскаль.

Разработка четвертого «Человека-паука» с Холландом идет медленно из-за забастовки сценаристов в США, но релиз фильма все же состоится, рассказала Паскаль изданию Variety.

Третий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в 2021 году. В нем встретились герои из разных Вселенных: пауки в исполнении Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Также продюсер сообщила, что команда Marvel активно занимается и фильмом «Женщина-паук», который выйдет раньше, чем ждут зрители.

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