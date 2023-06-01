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«Госуслуги» усложнили доступ на портал

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнительная аутентификация с 1 июня стала обязательной для регистрации на портале «Госуслуги». Ранее она действовала по желанию.

Сейчас «Госуслуги» предлагают три варианта дополнительной авторизации: СМС с одноразовым кодом на номер телефона, ввод одноразового кода через приложение или биометрия.

Минцифры сообщило о планах внедрить двухфакторную аутентификацию в конце 2021 года. Ведомство уточнило, что это необходимо для защиты персональных данных и предотвращения мошенничества.

«Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам. Второй фактор гарантирует лучшую защиту», — пояснил глава министерства Максут Шадаев.

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Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

number10

Он не уточнил, летом какого года?

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…