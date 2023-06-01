Российская армия, пограничники и другие подразделениями ФСБ разгромили украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область и устроить террористический акт в городе Шебекино, говорится в сообщении Министерства обороны России.

«Около 3-х часов утра мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино"», — сказано в сообщении.

Российские бойцы отразили три атаки. Армейская авиация нанесла одиннадцать ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, были отброшены. Нарушений государственной границы не допущено

«На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап», — отметили в военном ведомстве.