Мошенники стали атаковать не только взрослых, но и детей. Злоумышленники при этом эксплуатирует детскую наивность и доверчивость, предупреждают эксперты.

Одна из наиболее популярных схем — обещание легкого заработка в интернете. Мошенники используют ресурсы с образами персонажей известных фильмов и мультфильмов, сообщили «Известиям» в Банке России.

Такие порталы маскируются под экономические онлайн-игры. Они работают по принципу финансовых пирамид: туда предлагается внести деньги, но в итоге вернуть их не получится.

Вторая распространенная схема обмана — через компьютерные игры, сказали в Почта Банке. Мошенники в личных сообщениях предлагают детям за реальные деньги купить внутриигровую валюту, бонусы, коллекционные предметы. Подростки перечисляют средства, но не получают обещанного.

В первую тройку мошеннических схем с детьми входят фишинговые сайты для геймеров, отметили в ВТБ. На таких ресурсах выкладывают предложения с фейковыми распродажами популярных компьютерных игр. Деньги после перечисления исчезают.