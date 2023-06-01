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Банки предупредили о самых опасных схемах мошенничества с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Ребенок с банковской картой у банкомата
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали атаковать не только взрослых, но и детей. Злоумышленники при этом эксплуатирует детскую наивность и доверчивость, предупреждают эксперты.

Одна из наиболее популярных схем — обещание легкого заработка в интернете. Мошенники используют ресурсы с образами персонажей известных фильмов и мультфильмов, сообщили «Известиям» в Банке России.

Такие порталы маскируются под экономические онлайн-игры. Они работают по принципу финансовых пирамид: туда предлагается внести деньги, но в итоге вернуть их не получится.

Вторая распространенная схема обмана — через компьютерные игры, сказали в Почта Банке. Мошенники в личных сообщениях предлагают детям  за реальные деньги купить внутриигровую валюту, бонусы, коллекционные предметы. Подростки перечисляют средства, но не получают обещанного.

В первую тройку мошеннических схем с детьми входят фишинговые сайты для геймеров, отметили в ВТБ. На таких ресурсах выкладывают предложения с фейковыми распродажами популярных компьютерных игр. Деньги после перечисления исчезают.

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