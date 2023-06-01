Разведка Южной Кореи узнала вес Ким Чен Ына по фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын весит около 140 килограммов, злоупотребляет алкоголем и плохо спит, к таким выводам пришла разведка Южной Кореи после анализа фотографий главы государства с помощью искусственного интеллекта.

Ким Чен Ына страдает серьезными нарушениями сна, решила Национальная разведывательная служба (NIS), основываясь на факте, что власти КНДР активно собирали о препарате золпидем, цитирует агентство «Ренхап» доклад ведомства.

По мнению разведки, северокорейский лидер становится все более зависимым от алкоголя и табакокурения, так Пхеньян увеличил импорт сигарет и высококачественных напитков.

Вес Ким Чен Ына — примерно 140 килограммов, оценил его фотографии искусственный интеллект. Лидер страдает от аллергий и дерматита, вызванных стрессом. Такой вывод был сделан путем анализа царапин и ушибов на руках.

В январе британское издание Mirror сообщило, что Ким Чен Ын пристрастился к алкоголю на фоне кризиса среднего возраста. Источники издания сообщили, что политик каждый день употребляет спиртное и плачет.