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Геологи рассказали о неотвратимом проседании Нью-Йорка

Источник:
Sibnet.ru
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Вид на Манхэттен со стороны пролива
Фото: AviaWiki / CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк медленно, но неотвратимо проседает под собственной тяжестью и рано или поздно уйдет под воду, сообщила Геологическая служба США.

Ученые подсчитали, что общий вес всех зданий, число которых превышает миллион, составляет около 1,5 триллиона тонн. Это сравнимо с 4700 зданиями Эмпайр-стейт-билдинг.

Суша, на которой расположен город, проседает со средней скоростью от одного до двух миллиметров в год. Причем скорость проседания зависит от района Нью-Йорка, приводит Phys.org краткий отчет об исследовании.

Небоскребы в центре Манхэттена в основном построены на прочной скале, тогда как некоторые участки Бруклина, Куинса и Манхэттена находятся на более рыхлой почве и «тонут» быстрее.

Средняя высота над уровнем моря в южной части Манхэттена составляет всего один-два метра. Поскольку уровень моря поднимается примерно с той же скоростью, с которой опускается земля, процесс может привести к катастрофическому затоплению в результате сильных ураганов.

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Жизнь #Гео
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