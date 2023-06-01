Геологи рассказали о неотвратимом проседании Нью-Йорка

Нью-Йорк медленно, но неотвратимо проседает под собственной тяжестью и рано или поздно уйдет под воду, сообщила Геологическая служба США.

Ученые подсчитали, что общий вес всех зданий, число которых превышает миллион, составляет около 1,5 триллиона тонн. Это сравнимо с 4700 зданиями Эмпайр-стейт-билдинг.

Суша, на которой расположен город, проседает со средней скоростью от одного до двух миллиметров в год. Причем скорость проседания зависит от района Нью-Йорка, приводит Phys.org краткий отчет об исследовании.

Небоскребы в центре Манхэттена в основном построены на прочной скале, тогда как некоторые участки Бруклина, Куинса и Манхэттена находятся на более рыхлой почве и «тонут» быстрее.

Средняя высота над уровнем моря в южной части Манхэттена составляет всего один-два метра. Поскольку уровень моря поднимается примерно с той же скоростью, с которой опускается земля, процесс может привести к катастрофическому затоплению в результате сильных ураганов.