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«Госуслуги» возобновили прием заявлений на биометрические паспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, сообщили в Минцифры России.

«Гознак, в свою очередь, подтверждает свою готовность возобновить персонализацию загранпаспортов с электронным носителем информации по новым заявкам», — сообщили «Российской газете» в компании

Ранее при попытке подать заявление на «Госуслугах» всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется».

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк паспорта.


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pepelmetal

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Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

number10

Он не уточнил, летом какого года?

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.