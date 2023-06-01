Портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, сообщили в Минцифры России.

«Гознак, в свою очередь, подтверждает свою готовность возобновить персонализацию загранпаспортов с электронным носителем информации по новым заявкам», — сообщили «Российской газете» в компании

Ранее при попытке подать заявление на «Госуслугах» всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется».

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк паспорта.