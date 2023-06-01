ГОСТ определил правильные зубные щетки

Новый ГОСТ появился в России на зубные щетки, в них прописаны критерии качества этого товара для взрослых и детей.

С 1 июня в России начинает действовать ГОСТ 6388-2022 на щетки. Новый ГОСТ заменит стандарт 6388-91, разработанный еще в СССР около 30 лет назад. Главное отличие — типов щеток по возрасту станет меньше.

Ранее ГОСТ выделял два вида щеток для детей — дошкольного и школьного возраста. Тогда в каждой категории устанавливали свои требования, например, для детсадовцев 17-25 кустов, а для детей постарше — 24-37 кустов.

В новом ГОСТе такое деление по возрасту: детские для пользователей младше 14 лет и взрослые для тех, кто старше. Модели зубных щеток для взрослых должны иметь 27—55 кустов высотой 9—15 миллиметров, а для детей — 17—37 кустов высотой 8—13 миллиметров.

Новые требования также предусматривают, что синтетическое волокно в кустах щетки должно быть без заусенцев, а щетина — прямой и надежно закрепленной. В остальном требования старого и нового стандартов во многом схожие.