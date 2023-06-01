Google прекратил поддержку оригинального Chromecast, выпущенного в 2013 году. Устройства больше не получают обновлений и технической поддержки, что может привести к ухудшению их производительности.

«Поддержка Chromecast (1-го поколения) завершена. Эти устройства больше не получают программное обеспечение или обновления безопасности, и Google не предоставляет техническую поддержку для них. Пользователи могут заметить ухудшение производительности», — написано на сайте Chromecast.

В конце апреля на странице поддержки был последний раз обновлен список версий прошивки для каждой модели Chromecast. Устройства не перестанут работать, но их функциональность, будет медленно ухудшаться по мере обновления и развития экосистемы вокруг них.

Оригинальный Chromecast был небольшим, но удивительно популярным компактным устройством размером, предназначенным для подключения к порту HDMI на телевизоре и позволяющим стримить видео с телефона, планшета или ноутбука на большой экран.

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С демократичной стоимостью в 35 долларов, он предлагал доступное решение для просмотра видео из стриминговых приложений на телевизоре в эпоху, когда многие еще не перешли на смарт-телевизоры.