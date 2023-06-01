Утка с утятами спровоцировала смертельное ДТП под Кемеровом

Два грузовика столкнулись на трассе под Кемеровом, один из водителей погиб. ДТП, по неофициальным данным, спровоцировала утка с утятами.

Самосвал Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовик Scania, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Кемеровской области.

Водитель Shacman скончался на месте происшествия. На опубликованных в соцсетях фото видно, что кабина грузовика полностью смята от удара.

ДТП, по словам очевидцев, произошло из-за утки с утятами. Мать с выводком переходила дорогу. Все автомобили притормаживали и пропускали их. Водитель второй фуры не среагировал вовремя.