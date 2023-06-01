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Утка с утятами спровоцировала смертельное ДТП под Кемеровом

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП с грузовиками на трассе под Кемеровом
Фото: © vk.com/bereza_42

Два грузовика столкнулись на трассе под Кемеровом, один из водителей погиб. ДТП, по неофициальным данным, спровоцировала утка с утятами.

Самосвал Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовик Scania, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Кемеровской области.

Водитель Shacman скончался на месте происшествия. На опубликованных в соцсетях фото видно, что кабина грузовика полностью смята от удара.

ДТП, по словам очевидцев, произошло из-за утки с утятами. Мать с выводком переходила дорогу. Все автомобили притормаживали и пропускали их. Водитель второй фуры не среагировал вовремя.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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pepelmetal

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number10

Он не уточнил, летом какого года?

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.