Блокировку VPN протестировали в России

Пользователи российских мобильных операторов массово массово пожаловались на невозможность использования VPN-подключений. Профессор Московского государственного университета (МГУ), экономист-регионовед Наталья Зубаревич считает, что это свидетельство тестирования блокировки сервисов в России.

Зубаревич написала в своем телеграм-канале, что на основе жалоб от пользователей можно сделать вывод о начале тестирования блокировки VPN-подключений в России с использованием технологии OpenVPN.

Она добавила, что на сегодняшний день около 25 миллионов человек в России используют VPN-сервисы. Виртуальные частные сети широко применяются для обеспечения безопасности и конфиденциальности в онлайн-сфере и для обхода цензуры и ограничений, установленных властями.

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VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает защищенное соединение между вашим устройством (компьютером, смартфоном) и интернетом.

Она позволяет вам обеспечить конфиденциальность и безопасность ваших данных, скрывая вашу реальную IP-адрес и шифруя передаваемую информацию.