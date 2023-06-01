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Систему ABS вернули в обязательные требования по выпуску авто

Источник:
Sibnet.ru
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Действие упрощенного технического регламента в автопроме продлено, но в нем постепенно отменяют действующие смягчения — возвращают ABS и увеличивают экологичность автомобилей.

Упрощенный техрегламент продлен до 1 февраля 2024 года, соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Возвращать требования, действующие с 2022 года, будут поэтапно.

С 1 июня машины, выпускаемые в России, должны соответствовать стандарту «Евро 2». До этого можно было производить авто стандарта «Евро 0» (норматив 1988 года)

Оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) станет обязательным с 1 декабря.

Автомобили без кнопки SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) можно ввозить до 1 февраля 2024 года.

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Авто #Автопром #Автоправо
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Он не уточнил, летом какого года?