Стоматолог предложил чистить зубы после завтрака

Завтрак оставляет питательную среду для микробов, поэтому лучше чистить зубы после него, а не до, сообщил врач-ортодонт основатель клиники «Ortholike» Андрей Жук.

«Мы чистим не бактерии, а остатки пищи и слущенный эпителий. Этими остатками питаются микробы, выделяя продукты жизнедеятельности, которые и разрушают зубы. То есть утром чистить зубы до завтрака не имеет смысла», — написал в телеграм-канале Жук.

По его словам, если неприятно принимать пищу из-за налета во рту, который появляется на зубах по утрам из-за слущенного эпителия, то можно почистить и до завтрака. Но потом надо будет чистить зубы и после приема пищи.

Зубы чистят минимум два раза в день из-за налета, который образуется на зубах каждые 12 часов, независимо от приема пищи.



