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Создатель сериала «Уэнсдей» поделился подробностями второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Уэнсдей»

Исполнительный продюсер сериала «Уэнсдей» Альфред Гоф рассказал, на чем будет сосредоточен сюжет второго сезона проекта.

«Мы хотим раскрыть такие моменты, благодаря которым сможем оказаться на месте девушки, выросшей в Нью-Джерси с родителем-латиноамериканцем. И как это будет влиять на нее в подростковом возрасте? Конечно, в новом сезоне мы ищем больше способов исследовать это», — приводит цитату Гофа телеграм-канал Netflix Russia.

Ранее актриса Дженна Ортега, сыгравшая роль Уэнсдей, говорила, что желает сделать акцент во втором сезоне на личность персонажа, а не на любовную линию.

Первый сезон сериала «Уэнсдей» начали показывать в ноябре 2022 года. Проект моментально стал трендом в Сети, особенно популярен оказался танец Ортеги.

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Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.

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Он не уточнил, летом какого года?