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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ попросил у главы Генштаба США оружие для наступления

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о планах по контрнаступлению.

«Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — написал в своем телеграм-канале Залужный.

Главком ВСУ пожаловался Милли на российские массированных удары ракетами и беспилотниками. В связи с этим Залужный еще раз попросил у США укрепления ПВО и истребители F-16.

Накануне Белый дом анонсировал контрнаступление Украины. «Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Оборона #Армия #Оружие
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