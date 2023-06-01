Вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ужесточении правил оборота этих устройств вступил в силу в России 1 июня.

Запрет распространяется на все видов вейпов, в том числе безникотиновые.

Теперь электронные сигареты можно приобрести только в магазинах и павильонах. Не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте, за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что это самый важный закон. По его словам, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.