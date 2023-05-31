Nintendo покинет российский рынок

Nintendo приняла решение свернуть деятельность российского отделения, игроки больше не смогут создавать новые учетные записи, сообщается на сайте компании.

«Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию», — отмечается в сообщении японского бренда.

В начале 2022 года Nintendo приостановила отгрузку игровых консолей в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop перевели на техобслуживание после прекращения обработки транзакций платежными сервисами в рублях.

Весной 2023 года авторизованные сервисные центры прекратили платный ремонт приставок Nintendo. При этом компания продолжила осуществлять гарантийный ремонт устройств, которые были официально ввезены в страну.