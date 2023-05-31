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Nintendo покинет российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Nintendo приняла решение свернуть деятельность российского отделения, игроки больше не смогут создавать новые учетные записи, сообщается на сайте компании.

«Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию», — отмечается в сообщении японского бренда.

В начале 2022 года Nintendo приостановила отгрузку игровых консолей в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop перевели на техобслуживание после прекращения обработки транзакций платежными сервисами в рублях.

Весной 2023 года авторизованные сервисные центры прекратили платный ремонт приставок Nintendo. При этом компания продолжила осуществлять гарантийный ремонт устройств, которые были официально ввезены в страну.

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urbasik

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kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.