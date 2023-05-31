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Покинувшим Россию гражданам рассчитали налог

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство повторно внесло в Госдуму законопроект о НДФЛ для удаленных работников. Впервые документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в апреле, однако затем его отозвали для уточнений.

Новая версия законопроекта предполагает, что налог будет взиматься с доходов, полученных как по трудовым договорам для удаленных сотрудников, так и по договорам гражданско-правового характера, по прежним ставкам: 13–15%.

В результате штатные работники и фрилансеры, а также резиденты и нерезиденты будут платить одинаковый налог. Для штатных сотрудников поправки должны вступить в силу с 2024 года, для фрилансеров — в 2025 году.

При этом принятие поправок грозит нерезидентам двойным налогообложением — как в России, так и в стране пребывания. Сейчас такие работники платят налоги только в стране пребывания.

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