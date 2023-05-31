Представлена российская соцсеть Norm для «нормальных людей»

Новая социальная сеть Norm появилась в России, разработчики позиционируют ее как рекомендательную платформу, предназначенную для «нормальных людей».

Norm предлагает собственный подход к продвижению личных блогов и брендов — приоритет получают страницы, которые были отмечены пользователями как полезные.



Ставка делается на максимально точные рекомендации специалистов, товаров или услуг от пользователей. При этом их репутация будет зависеть от правдивости отзывов.

Основатель Norm Александр Токарев отметил, что в основе Norm — персонализированное пространство рекомендаций и тренд на качество самих продуктов. «Я хочу видеть рейтинг, основанный на мнении близких мне людей, которое ценно для меня, а не среднюю температуру по больнице с ботами», — подчеркнул он.

Приложение Norm уже доступно для iOS и Android, но пока стать пользователем соцсети можно только по приглашениям.