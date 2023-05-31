Открылся предзаказ на Lada Vesta NG

АвтоВАЗ объявил о начале отгрузок автомобиля в дилерские центры Lada. Также стартовал прием предварительных заказов на новинку.

Производитель уже сформировал необходимый запас из более 6,5 тысячи автомобилей, которую поступят в дилерскую сеть, насчитывающую 308 салонов. На старте продаж покупателям будут доступны Lada Vesta NG в четырех типах кузова: седан, SW, а также седан Cross и SW Cross.

Флагманская модель будет доступна в четырех комплектациях — Comfort, Life, Enjoy и Techno. Стоимость базового седана составляет 1,24 миллиона рублей, а топовая комплектация обойдется 1,68 миллиона.

Lada Vesta NG отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. В салоне используется мягкий пластик, повышена его практичность. Кроме этого, автомобиль получил новую медиасистему.