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Минпромторг сократит список параллельного импорта

Источник:
РБК
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Механизм параллельного импорта продолжит работать, но список товаров будет сужаться, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом саму программу продлят на 2024 год.

По словам Мантурова, изначально в перечне было около 1,3 тысячи позиций, сейчас осталось около 300. В дальнейшем число товаров в списке будет снижаться по мере того, как российский рынок будет насыщаться продукцией местного производства, сказал он.

В марте прошлого года в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт. Такое решение власти приняли на фоне отказа ряда иностранных компаний поставлять свою продукцию в страну в связи с конфликтом на Украине.

Список товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту, формирует Минпромторг. С начала мая по начало декабря 2022 года в рамках механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму более 20 миллиардов долларов.

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urbasik

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виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.