Минпромторг сократит список параллельного импорта

Механизм параллельного импорта продолжит работать, но список товаров будет сужаться, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом саму программу продлят на 2024 год.

По словам Мантурова, изначально в перечне было около 1,3 тысячи позиций, сейчас осталось около 300. В дальнейшем число товаров в списке будет снижаться по мере того, как российский рынок будет насыщаться продукцией местного производства, сказал он.

В марте прошлого года в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт. Такое решение власти приняли на фоне отказа ряда иностранных компаний поставлять свою продукцию в страну в связи с конфликтом на Украине.

Список товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту, формирует Минпромторг. С начала мая по начало декабря 2022 года в рамках механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму более 20 миллиардов долларов.